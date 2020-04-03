Yunanistan’da Paskalya Bayramı kutlamaları ertelenebilir

Yunanistan’da Paskalya Bayramı kutlamalarının ertelenmesi ön görülüyor. 18 Nisan’ı 19 Nisan’a bağlayan gecede kiliselerde vatandaşlara kapalı olarak Paskalya Bayramı’nın kutlanması, ancak halkın katılımıyla esas kutlamanın 26 Mayıs gecesi düzenlenmesi planlanıyor.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını, ruhani meselelerde de yeni tartışmalara yol açtı. Paskalya Bayramı’na sayılı günler kala, Helen Ortodoks Kilisesi bayramın ertelenmesini tartışmaya açtı.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi, Paskalya Bayramı’nın 26 Mayıs gecesine ertelenmesini gündeme taşıdı. Atina’da birçok üst düzey dini yetkilinin üzerinde mutabık kaldığı öneriye göre, 18 Nisan’ı 19 Nisan’a bağlayan gecede kutlanan Paskalya Bayramı, 26 Mayıs gecesinde kutlanacak.

HALKIN KATILIMIYLA 26 MAYIS’TA KUTLAMA

Öneriyi benimseyen ruhani liderler, 18 Nisan’ı 19 Nisan’a bağlayan gecede kiliselerde, vatandaşlara kapalı olarak Paskalya Bayramı’nın kutlanabileceğini aktardı. Ancak, halkın katılımıyla esas kutlama 26 Mayıs gecesi gerçekleştirilecek.

TARİHTE EŞİ BENZERİ YOK

Yeni öneriyi destekleyen Nafpaktos ve Agios Vlasios Metropoliti Hierotheos, ‘tüm insanlık ile beraber Hıristiyan alemin de tarihte eşi benzeri olmayan bir durum ile karşı karşıya kaldığını’ söyledi. Hierotheos, “2000 yıllık Hıristiyanlık tarihinde Paskalya Bayramı’nın ertelenmesi fikri gündeme gelmedi. Ancak yeni durum temelinde kilise bir takım önemli kararları almak zorunda” dedi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/04/03/yunanistanda-paskalya-bayrami-kutlamalari-ertelenebilir/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...