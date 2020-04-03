Kim Kardashian karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Kim Kardashian karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı (video)

“The View” programı sunucusuyla internet üzerinden konuşan Ermeni asıllı ABD’li reality TV yıldızı Kim Kardashian, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Kardashian, bu süreçte artık bebek istemediğinin farkına vardığını söyledi.

Geçtiğimiz haftayı evde çocuklarıyla birlikte geçirmiş Kardashian: “Dört evladımla beraber evde kaldıktan sonra bir çocuk daha yapmak istemediğimi anladım. Çünkü bu gerçekten zordur. Yine de birlikte olmamıza sevindim. Beraber geziyor, filmleri izliyoruz” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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