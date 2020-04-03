Ermenistan’da koronavirüs vaka sayısı 736’ya ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanşığı’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 73 oldu.

3 Nisan 2020 günü sabah itibarıyla Ermenistan’da koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 736’e yükseldi.

Şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 43, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı ise 7 olarak açıklanıyor. Şu anda tedavi gören hastaların sayısı 686: 3258 testin sonucu olumsuz çıktı.



Ermenistan’da koronavirüs salgınının önlenmesi hedefiyle 16 Mart -14 Nisan tarihleri arasında olağanüstü hal ilan edildi. 25 Mart’tan itibaren tüm ülkeye uygulanan 10 günlük sokağa sınırlanmasının süresi ise, yine 10 gün süreyle uzatıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/03/Ermenistan-koronavirüs/180131

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