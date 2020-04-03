Çin’in Hainan eyaleti, Ermenistan’daki “kardeşi” Şirak’a 10.000 cerrahi maske gönderdi

Ermenistan’ın Şirak idari bölgesi ile “kardeş” olan Çin’in Hainan eyaleti, Ermenistan’a 10.000 cerrahi maske gönderdi. Maskeler, 10 gün içerisinde Şirak’a ulaşacak.

Çin’in tek tropikal adası olan Hainan, aynı zamanda ülkenin en büyük özel ekonomik bölgesidir.



Geçen yıl Aralık ayında Şirak valisi Tigran Petrosyan’ın Hainan’a yaptığı resmi ziayaret sırasında iki bölge arasında işbirliği muhtırası imzalanmıştı.



Koronavirüs salgınının Ermenistan’a ulaşmasından sonra Hainan’dan Şirak valiliğine bir destek mesajı gönderilerek bu zor dönemde maddi ve manevi destekte bulunulacağı bildirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/03/Çin-Hainan-Ermeniestan-Şİrak/180145

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