Avrupa Birliği koronavirüse karşı mücadele için Ermenistan’a 51 miliyon euro destek verecek

Avrupa Birliği (AB) COVID-19 yeni koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele çerçevesinde Ermenistan’a 51 miliyon euro destek vereceğini açıkladı. Yeravan’da bulunan Avrupa Birliği Büyükelçiliği Ermenistan’ın yanında olduğunu vurguladı.

Yeni fonlardan 18 miliyon euro ve artık faaliyette olan fonlardan 33 miliyon euro tıp aletlerinin elde edilmesi, tıp ve laburatuvar ekibibinin hazırlık dersleri organize edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve iş dünyasına desteklemesi, koronavirüs salgınından dolayı maruz kalan kişilere sosyal ve hümaniter destek verilmesi için kullanılacak.

Daha fazlası bölgesel önemli banka araçları ve projelerin sonraki dağıtımı vasıtasıyla verilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/03/Avrupa-Birliği-koronavirüse-Ermenistan/180099

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