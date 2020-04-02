Ukrayna’da Ermeni fırın sahibi muhtaçlara ücretsiz ekmek dağıtıyor

Ukrayna’nın Odessa şehrinde faaliyet gösteren bir fırının sahibi olan Vahram Aslanyan, korona virüsün yayıldığı bu günlerde muhtaç insanlara ücretsiz ekmek dağıtıyor.

Aynı zamanda bir dükkan da olan fırın, şehirin yoğun bir bölgesinde yer almaktadır.

Aslanyan “Krizin işim üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. 5 tane fırınım vardı, şimdi biri kaldı. Şu anda çok sayıda ihtiyaç sahibi olan insanların olduğunu çok iyi anlıyorum ve karantina ne kadar uzun sürerse, onlara yardım etmek için o kadar çok çalışacağım” diye konuştu.

Çoğu insanın ekmeği almak için mağazaya girmekten çekindiği için ücretsiz ekmekle dolu raf dışarda yerleştirildi. Fırının uzun süredir karsız çalıştığın söyleyen Aslanyan insanlara yardım etmek için stokladığı bütün unu bitene kadar çalışmaya hazır olduğunu kaydediyor.

ERMENİ HABER AJANSI

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