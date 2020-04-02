Patrikhane’den Yunanistan’a 50 bin Euro, Türkiye’ye 300 bin TL yardım

Evren Dede

İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yunanistan ve Türkiye’ye koronavirüsle mücadelede para yardımı yapacağını duyurdu.

Patrikhane tarafından yapılan açıklamada “Türk Hükümeti’ne 300 bin TL, Yunan Hükümeti’ne ise 50 bin euro’nun koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele için bağışlanacağı açıklandı.

Açıklamada Yunanistan’a yapılacak yardımın özellikle evsiz Yunan vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olacağı vurgulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 900 bini geçmiş durumda.

Vaka ve ölüm rakamlarında yükselme devam ederken, Türkiye’de açıklanan son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı ise 277’ye yükselmiş durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Son 24 saatteki en fazla ölüm gerçekleşti, 63 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 979’a ulaştı. Vaka sayısı ise 15 bin 679’a yükseldi. Ülke genelinde toplam test sayısı 106 bin 799’a ulaştı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan iki haftadır sokağa çıkma yasağı uygulayan Yunanistan’da koronavirüs kaynaklı ölümler 50’ye yükselirken, vaka sayısı 1415 oldu.

Yunan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras 1 Nisan Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada bir kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiğini ve ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının toplam 50 olduğunu duyurdu.

Yunanistan’da virüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin yaş ortalaması ise 72 olarak bildirildi.

Ahval News

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