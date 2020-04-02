‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek devam ediyor

Milli Dayanışma Kampanyası‘na destek çığ gibi büyüyor. İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi. Öte yandan İstanbul Süryani Kadim Vakfı ise 100 bin lira bağışta bulunulduğunu duyurdu.

İstanbul Fatih’teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Corona virüsle ilgili mücadeleye destek açıklaması yaptı. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısının yer aldığı açıklamada ayrıca, ‘Biz Bize yeteriz Türkiyem’ sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan 2020 günü Ziraat Bankasındaki hesaba Ekümenik Patriklik ile Rum Cemaati adına 300.000 TL’lık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

” Ortodokslarının dinî merkezi durumundaki İstanbul Rum Patrikliği yeni tip corona virüs (Covid-19) salgın krizinin dünyada etkili bir biçimde devam ettiği bu dönemde tüm Ortodoks Hıristiyan alemi başta olmak üzere, istisnasız tüm insanlığın huzurunda üstün sorumluluk duygusu ile durumu yakından takip etmektedir. Tüm toplumun muhafazası amacıyla herkesin evinde kalması, lüzumsuz dışarı çıkmamasına yönelik tavsiyelerimizi tekrarlıyoruz. Aynı zamanda, yardıma muhtaç olanların imdadına fevkalade gayret sarf ederek yetişen, pandemi ile yüz yüze mücadele ederek görevlerini, tüm zorluklara rağmen, fedakârca yerine getiren sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

‘Biz Bize yeteriz Türkiyem’ sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası‘na tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan 2020 günü Ziraat Bankasındaki hesaba Ekümenik Patriklik ile Rum Cemaati adına 300.000 TL’lık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur.

Tüm bunların yanı sıra, Fener’deki Patriklik Katedrali ve Aya Yorgi Kilisesi’nde ayinler, ibadetler, dini törenler halkın katılımına kapalı ve Covid-19a karşı tüm önlemler alınmış şekilde icra edilmeye devam etmektedir.

Bugüne dek toplumlar arasında anlayış ve dayanışma, çevrenin korunması ve tabii ki global barışın tesisi için çalışmalarına durmaksızın devam eden Patrik Bartholomeos, gerçekleşen ibadetler esnasında tüm sıkıntıların ve acıların son bulması, Covid 19 virüsüne karşı Türk devletinin verdiği üstün mücadelenin en kısa süre içinde başarı ile sonuçlanması ve bütün dünyanın en yakın zamanda tam sağlık ve sıhhatine kavuşması için Rabbimiz’e dua etmektedir.”

SÜRYANİ VAKFI’DA DESTEK VERDİ

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/milli-dayanisma-kampanyasina-bir-destek-daha-6179797

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