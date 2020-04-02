Jineps Nisan Sayısı PDF Formatında

Aylık Çerkeslerin Özgür Sesi / Jineps gazetesinin PDF formatlı yeni sayısı herkese açık, abonelere de e-postayla gönderilecek.

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Aylık Jineps/ Çerkeslerin Özgür Sesi gazetesi koronavirüs nedeniyle baskıya ara verdi, Nisan sayısı PDF formatında yayınlanıyor. PDF erişimi sadece bir ay için geçerli olmak üzere herkese açık.

“Koşullar nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde, yayın kurulu üyeleri olarak, Jıneps’in nisan sayısını PDF formatında dağıtma kararı aldık. Baskı yapmıyoruz. Elbet zorunluluktan… ”

Günlük Yeni Yaşam ve haftalık Agos gazeteleri de koronavirüs nedeniyle internet üzerinden PDF formatında yayın yapacaklarını duyurmuştu.

Nisan sayısı

Yönetim, gazetenin PDF formatını göndereceği abonelerden eksik e-posta adreslerinin de bildirilmesini bekliyor.

Gazete Mayıstan itibaren ise sadece aboneliğini yenileyenlere açık olacak. Koşullar düzelip baskıya dönüldüğünde basılı gazete sadece 2020 yılı aboneliğini yenileyen okurlarına gönderilecek.

Jıneps aboneleri, koronavirüs öncesi günlerde PDF formatındaki gazeteyi şifreyle okuyordu. Bu uygulama sadece son üç sayı için geçerli, önceki sayılara erişim herkese açık.

Jıneps

2005’ten beri yayında. Türkiye ve diasporanın yaşadığı ülkelerde Çerkeslerin gündem ve sorunları izliyor.

Dosyalarla dünyanın her yerinden Çerkes kültür ve tarihine ilgi duyan araştırmacı ve akademisyenlere açık arşiv kaynağı sunuyor.

Gazetenin internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz https://www.jinepsgazetesi.com

(HA)

bianet

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