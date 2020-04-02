Ermenistan’da koronavirüs vaka sayısı 663’e çıktı

2 Nisan 2020 günü sabah itibarıyla Ermenistan’da koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 663’e yükseldi.

Ermenistan Sağlık Bakanşığı’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 92 oldu.



Şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 33, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı ise 4 olarak açıklanıyor. Şu anda tedavi gören hastaların sayısı 626:



Ermenistan’da koronavirüs salgınının önlenmesi hedefiyle 16 Mart -14 Nisan tarihleri arasında olağanüstü hal ilan edildi. 25 Mart’tan itibaren tüm ülkeye uygulanan 10 günlük sokağa çıkma yasağının süresi ise, yine 10 gün süreyle uzatıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/02/Ermenistan-koronavirüs/180031

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...