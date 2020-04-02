Ermenistan ve İsrail uzmanları koronavirüs konulu telekonferans gerçekleştirecek

Önümüzdeki günlerde Ermenistan ve İsrail uzmanları arasında telekonferans düzenlemesi öngörülüyor. Telekonferansta koronavirüse karşı mücadelede ileride atılacak olan somut adımların belirlemesine dair meseleler ele alınacak.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian İsrail Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkileri Daire Başkanı, aynı zamnda ülkede COVID-19 durumundan sorumlu Asher Shalmon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve telekonferans için anlaştı.

Telefon görüşmesi sırasında İsrail tarafından Ermenistan’a muhtemel destek konusunda da taraflar anlaştı ve Ermenistan’ın ihtiyaçları belirlendi.

Asher Shalmon İsrail’de koronavirüse karşı mücadele kapsamında atılan adımlarla ilgili Ermenistan Cumhurbaşkanına ayrıntılı bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian ayrıca Ermenistan’da tıp mühendisliğinin gelişmesi için atılan adımlar ve İsrail ile bu alanda işbirliği hakkında konuştu. İsrail’in modern ve gelişmiş tıp gelenekleri var ve bu konuda tecrübesi Ermenistan için faydalı olabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/02/Ermenistan-İsrail-uzmanları-koronavirüs/179991

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