Bir daha soykırımlar yaşanmasın

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İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu 31 Mart Dünya Azerbaycanlılar soykırım günü dolayısı ile basın açıklaması yaptı. İSTAD Başkanı Karakoyunlu; “Bugünlerde dünyanin en büyük problemlerinden bir olan Korona virüsü salgınından dolayı, ebediyete intikal edenlere rahmet, hasta olanlara acil şifalar dileriz. İnşallah bu amansız salgın hastalığından tüm dünyamız kurtulur” dedi. Karakoyunlu şöyle devam etti:

“Değerli basın mensupları, tarihte bazı olaylar vardır insanlığın unutması mümkün değildir. Bunlardan biri de 1918 ve çeşitli tarihlerde Azerbaycanlılara yapılan soykırımdır. Basın açıklamamızın amacı; Azerbaycan ve Türkiye Türkleri’nin maruz kaldıkları soykırımları anmak bir daha soykırımlar yaşanmamasını dilemek, aynı zamanda bu soykırımları dünya kamuoyuna duyurmaktır. 31 Mart Azerbaycan Türkleri’nin soykırım günüdür. Türkiye’de de bugünün ‘soykırım günü’ olması gerekir. Çünkü zulüm ve soykırım yapan da belli, gerçek soykırıma uğrayan da bellidir. Biz Türkler, Ermeniler’in yaptığı katliamları ve soykırımları her platformda anlatmalıyız. Bu soykırımları yapanlar, dünya kamuoyu önünde hesap vermelidirler. Yaptıklarının cezasını çekmelidirler. Ermeniler; gerek Azerbaycan, gerekse Anadolu Türkleri’ni katletmişlerdir. 31 Mart katliamı ve soykırımı günlerce devam etmiş, insanlar toplu mezarlara diri diri gömülmüştür. Bu vahşeti ; Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, mayıs ayında, Azerbaycan halkının desteği ile durdurmuştur. Bu müdahale; Türkiye Azerbaycan kardeşliği adına tarihe altın harflerle yazılmış, ebediyete kadar kardeşliğin sürmesini sağlamıştır.” Ermeniler’in; “Türk müsün, Ermeni misin?” diye sorduktan sonra, katliamlarını gerçekleştirdiğini iddia eden Karakoyunlu; “Ermeniler, Türklere 5 kez büyük soykırım (1905-1906, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1989 ve 1992 Hocalı/Karabağ) yapmıştır. Etnik temizlik ve şiddet uygulamaları bu yaklaşımı doğrulamaktadır. Kuşkusuz, bunlardan 1918-1920 yılları arasında vuku bulan trajik olaylar ve 1992’de yapılan Hocalı Soykırımı Türk halkının hafızasında önemini korumaktadır. I.Dünya Harbi nedeniyle uluslararası camiada ortaya çıkan kaos ve 1917 yılında Çarlık Rusya’sında gerçekleşen şubat ve ekim devrimleri ,Ermeniler tarafından Azerbaycanlılara karşı sürdürülen politikalar açısından önemli bir fırsat ortamı olarak değerlendirilmiştir. 1918 yılının Mart ayından itibaren, Bolşevik devrimini tesis etme adına Azerbaycan topraklarında toplu katliam yapmışlardır. Yapılan şiddet uygulamaları özellikle 1918 yılının Mart ayının son üç gününde zirve noktasına ulaşmış, sadece Bakü’de 30 bin masum insan amansızca katledilmiştir. Bu katliamlar Bakü’yle beraber Azerbaycan’ın Şamahı, Guba, Karabağ, Nahçivan vilayetleri ile bugün Ermenistan sınırında olan ama tarihsel Azerbaycan topraklarının Zengezur kazası ve İrevan vilayetlerinde de gerçekleştirilmiş, yaklaşık 120 bin insanın üç günde hayatına son verilmiştir. Yakın zamanda Azerbaycan’ın Guba Şehrine gittim. Orada görmüş olduğumuz manzara karşısında çok üzüldük. Soykırım iddiasında ve iftirasında bulunanların mutlaka Guba’ya gitmelerini ve orda ki manzarayı görmelerini istiyorum. Aynı dönemlerde sadece Azerbaycan’da değil; Iğdır’da, Kars’ta Ardahan’da, Erzurum’da, Muş’da, Van’da Kahramanmaraş’ da ve Ülkemizin birçok yerleşim yerinde aynı soykırımlar uygulanmıştır. Bu vesile ile vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna şehit olan soydaşlarımızı rahmetle ve minnet anıyor, 31 Mart Soykırımı’nı yapanları şiddet ve nefretle kınayıp, bir daha bu soykırımların yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26269

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