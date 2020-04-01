Samsun’da kiliseden ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı – Samsun Haberleri

Samsun Protestan Baptist Agape Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar ve Kilise Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na yaptığı yardımla destek oldu. ‘Bu hepimizin görevidir’ diyen Pastör Pıçaklar, kampanyaya destek çağrısı yaptı

Çin ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Antarktika kıtası hariç tüm kıtlarda 200’e yakın ülkede 700 bin insana yayılan yeni tip korona virüsü (Covid-19), Türkiye’de 210’un üzerinde can aldı ve 13 bin 500’ün üzerinde kişiye enfekte oldu. Türkiye’de de ciddi mücadele verilen virüs ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Milli Dayanışma Kampanyası ‘ başlatıldı. Kampanyaya ülkenin dört bir yanından destek yağarken, Samsun Protestan Baptist Agape Kilisesi de duyarlılık örneği göstererek, kampanyaya destek oldu.

PASTÖR VE KİLİSE VAKFINDAN DESTEK

Agape Kilisesi Pastörü Pıçaklar kendisi ve Kilise Vakfı olarak ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na yardımda bulundu. Birçok duyarlı kilise üyesinin de bireysel olarak yardım yaptığını belirten Pastör Pıçaklar, kilisenin yabancı katılımcılarından Amerikalı Michael Johan DeBusk’un da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek verdiğini ekledi.

PIÇAKLAR: BU HEPİMİZİN GÖREVİDİR

Kilise üyelerinin dar ve orta gelirli insanlar olmasına rağmen yine de bu yardıma ortak olduklarını anlatan Pastör Orhan Pıçaklar “Bu hepimizin görevi, şimdi bir olma zamanı ve herkes küçük bir damla bile bağışlasa bu yardımların göl, hatta okyanus olup yüzbinler veya belki de milyonlarca insana ulaşabileceğine eminiz” diye konuştu.

‘LÜTFEN BELLİ BİR SÜRE DIŞARI ÇIKMAYIN’

Pastör Orhan Pıçaklar ; “Her hafta evimizde bile olsak cemaatimizin ruhsal ihtiyacı için evimizden İncil okuyarak onları ruhsal olarak pekiştirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle yaşlıların dışarı çıkmasını istemiyoruz ve yaşlı ve hasta olanlara kendimiz gıda yardımını evine götürüyoruz ama gençlerin bile mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamasını istiyoruz. Maalesef biz Türkler’de ‘Bana bir şey olmaz’ mantığı çok fazla ama inanın; bize de oluyor, bu virüs aman vermiyor kimseye. Lütfen ve lütfen belli bir süre dışarı çıkmayın, sonra gelecek güzel günler zaten bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.

Pastör Pıçaklar, Samsun, Türkiye ve tüm dünya için herkesi dua etmeye ve mümkün olduğu kadar yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Tolga BİRGÜCÜ

https://www.samsunsonhaber.com/haber/5166422/samsunda-kiliseden-milli-dayanisma-kampanyasina-destek-yagdi

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