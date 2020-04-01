Paylan ve Çelik’ten azınlık vakıflarından bağış talebine eleştiri

Vakıflar Genel Müdürlüğü diğer vakıfların yanısıra azınlık vakıflarına da bir yazı göndererek “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağış yapılmasını önemle rica etmişti. HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Tuma Çelik konuyla ilgili olarak soru önergesi verdi.

Paylan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesi şöyle:



“Aralarında Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani toplumlarına ait azınlık vakıflarının da bulunduğu kurumlara, Vakıflar Genel Müdürü’nün (VGM) imzasıyla bir yazı gönderilerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verilmesi önemle “rica” edilmiştir.

VGM Genel Müdürü imzasıyla gönderilen yazının, azınlık vakıflarında sözü edilen kampanyaya katılım konusunda bir baskı yaratacağı ortadadır. “Dayanışma” adıyla lanse edilen söz konusu bağış kampanyası, pek çok kuruma giden yazılarla bir baskı aracına çevrilmektedir.



Bu bağlamda;

1. Mali açıdan zor durumda olan ve böyle bir dönemde devlet tarafından desteklenmesi gereken Azınlık vakıflarından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına neden destek talep ettiniz?

2. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına talep ettiğiniz desteğin, azınlık vakıflarınca bir baskı unsuru olarak görüleceğini ve yazının bir talimat olarak değerlendirileceğini düşündünüz mü?”

HDP milletvekili Tuma Çelik de konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Çelik, bağış yapmanın zorunlu olup olmadığını sordu.Çelik “Bir yandan kayyım atamaları ve belediyelerin düzenlediği bağış kampanyalarını yasaklayarak halk sağlığını hiçe sayan uygulamalar devam ederken diğer yandan gönüllük temelli yapılması gereken bağış kampanyası için vakıflara yazı gönderilmektedir. Gönüllük ve dayanışma ruhu hiçe sayılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23849/paylan-ve-celik-ten-azinlik-vakiflarindan-bagis-talebine-elestiri

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