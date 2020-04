Lrçuzuzşuz şd sr

*ĞNDUZ AŞI – 5

UB:UĞAG ŞD SŞZ?% SŞĞ ÇUÖNDS ANÜŞĞNF-JUDŞĞNF

Üğşj WUMNÇ IRDZŞUWŞUZ

Uwi+ğ Uhğrl 1^ ;r,upr mus Wrsuğzşğnd sr<uöüuwrz +ğz t -April Fools’ Day^ mus% All Fool’s Day:

:uçşlnd şd .uçndşlnd^ .uçşlnd şd v.uçndşlnd +ğ^ Muıumr ı+z^ stmg srditz ,r,up .lşlnd +ğ! Çuwj judşğnd şd uğjndz=zşğnd ,nfr st< t uwi+ğ ub.uğa şd {?nğnzu´ mnvndu, uzr,şul ausuouğumg suanduz orğuzzşğndz st< uxu, suğemndkrdzg% wupkumuz m’uğbudt ub.uğar çnlnğ u,ndzşğg^ suanduz suzüupnf ul azqşlnf mşuz=g auöuğzşğnd^ ;r,upr ı+zg fşğu,şlnf İndür sr<uöüuwrz +ğnduz$$$!

Uwi ı+zrz ,uüsuz fuğmu,zşğtz stmz uwz t^ nğ Uhğrlr 1-g imöçzuhti zbndu, t nğhti üuğzuzuwrz ürbşğuauduiuğr +ğ şd Öuırmr bğ<uz! I+zg sbıuhti ndpşmjndu, t vuğuoor muıumzşğnf^ ndğu.ndkşuz çujuüuzvndkrdzzşğnf!

Muw uwl fuğmu, sgz ul^ kt ;r,upr +ğnduz ,uündsg muhndu, t Üğrünğşuz +ğujnwjr uzjsuz aşı^ önğ 1582rz iuasuzu, t Axnsr huh Üğrünğ! Rğumuzndkrdzz uwz t^ nğ sr<zueuğndz^ Usuznğg mg zbndşğ nv kt Wndznduğr 1rz uwl% Suğır fşğ<udnğndkşuz^ srzvşd uwz cusuzumubğ<uzg^ şğç ?uğlni 9ğe kuüudnğg yn.u, t (ğuziuwr +ğujnwjg! Aşışduçuğ^ usuznğşuw buçukg imiu, t Suğı 25rz şd uduğıu, Uhğrl 1rz!

Auw üğumuzndkşuz nd uğndşiır huısndkşuz st<^ Uhğrl 1rz ,zu, şz auw üğrv şd ıupşğünd^ Mniıuzezndhnlinw şd Şğndiuptsr Auwnj huığruğ= Udşır= Şdenmujrz mus Udşır= Kn.ukjrz &1 Uhğrl 1657-1711/^ auw umuzudnğ çuzuitğ nd lşönduçuz^ auwuütı Ütnğü >uandmşuzg &1 Uhğrl 1920-2005/^ uğşdşluauw uğqumuürğ nd kuğüsuzrv Snfiti Uğuörz &1 Uhğrl 1878-1964/^ sş,uzndz eşğuiuz şd :İAS cnpnfğeumuz uğıriı :nğtz Uçğuausşuzg &1 Uhğrl 1930-2004/^ uznduzr şğucrbı Cnğc Muxfuğşzj &1 Uhğrl 1932-1993/ şd ndğrbzşğ!

Uwi+ğ^ {?nğnzuwr euğ´ndz^ ül.uaum suğemndkrdzg musuw-umusuw ül.rfuwğ t bğ<u, rğ şğçşszr ;r,upr sr<uöüuwrz +ğg şd vr auizşğ rim umuzuışi gllulnd rğ irğşlrzşğnd^ auğuöuızşğndz suanduz wndpuğmudnğndkşuz$$$!

Judşğndz üşğuünwzz t arsu uwi! Aö+ğ muğ,ndnp hşındkşuz sg^ mus hşındkrdzzşğnd pşmufuğzşğ uışzg stm auzeti üulnf aşxuışirlr huiıuxrz ux<şd^ m’ndöşz ub.uğarz wuwızşl^ kt rğşzj rdğu=uzvrdğrz şğmrğg s+ışju_, t znduoşlnd {?nğnzu´z^ mu_s üıu_, t cuağrz çndcndsg udşınp huınduiıuzrdkrz çupueğndkrdzg! Ndğşsz^ uwi+ğ Uhğrl 1rz^ uzumzmulr vüuz= şkt zu.uüua sg^ fuğvuhşı sg uwi uxrknf znğtz iıuçuğ wuwıuğuğt^ kt fş”ğ<uhti rğ şğmr_ğg üıu, t ausuouğumg öüşıznp eşpg$$$!

Uxnp<uhuandkşuz Ausub.uğauwrz Muösumşğhndkşuz şğtm ürbşğ aupnğeu, lndğşğndz ausuquwz^ {?nğnzu´nf fuğumndu,zşğndz krdg juğe udşlr =uz 861 auöuğ t% udşlr =uz 175 şğmrğzşğnd st<! Muz udşlr =uz 43 auöuğ suanduz eth=şğ^ rim uhu=rzndu,zşğnd krdg mg muöst bndğ< 178$500! Srdi mnpst^ giı uğşdsışuz upçrdğzşğnd^ mg zu.uışindr nğ srzvşd Uhğrlr fşğ<g^ uwi gzkuj=nf^ ub.uğar st< fuğumndnpzşğnd krdg mğzuw auizrl şğş= srlrnzrz şd mğzuw uğquzuüğndrl suaujnpzşğnd bndğ< mti srlrnz eth=! Rğuzuauw {Uğu=i´ buçukukşğkr auiıuındsnf^ şğtmnduz eğndkşusç {?nğnzu´ cuağg .lu, t zuşd 11 rğuzuauwşğnd mşuz=g!

Sıuanürv t zuşd mujndkrdzg Rğuzr auğşduz Auwuiıuzr st<! Şğtm ürbşğ Auwuiıuzr Uxnp<uhuandkşuz Zu.uğuğ Uğitz Knğnişuz huğöuçuzşlnf ındzg szulnd uzağucşbındkrdzg^ wuwızşj nğ muxufuğndkrdzg uxuzqrzz vr mğzuğ muişjzşl {?nğnzu´r ıuğu,suz kuyg^ uwl uzrmu muğşlr mg euxzuw çnlnğrz ausuışp <uz=şğnf! Uz zbşj^ nğ Auwuiıuzr st< eth=şğg mg mğmzuhuımndrz rdğu=uzvrdğ 7 +ğg stm uzüus! Zu.uğuğg sıuanündkşusç zbşj^ nğ uwi kuyg huahuzndşlnd huğuüuwrz Uhğrlr 7rz Auwuiıuzr st< m’uğquzuüğndrz fuğumndu,zşğnd s+ı 1000 eth=^ Uhğrlr 14rz% 2000^ şd uwehti buğndzum! Srdi mnpst uwi+ğ% 1 Uhğrl fup uxud+ışuz lndğşğnd yn.uzjsusç wuwıuğuğndşjud^ nğ Auwuiıuzr usçnp< ıuğu,=rz mg iuasuzuyumndr suğenj uöuı buğcşlnd rğudndz=g şd mg iuasuzndr uzqşğnd huğıuerğ rz=zusşmndiujnds rğşzj sbıumuz çzumndkşuz mus rğşzj zu.gzığndkşusç uwl fuwğr sg st<% uzqşğnd aşı uzsr<umuz byndsg iuasuzuyumşlnd şd fuğumr ıuğu,ndsg muz.şlnd zhuıumnf! Mg eueğşjndr zuşd auzğuwrz yn.ueğusr<njzşğnd ünğ,ndztndkrdzg% çujuxndkşusç şğmukndpuwrz yn.ueğusr<njr! Mg knwluığndr ku=irzşğnd ünğ,ndztndkrdzg! Nğnbndsg ndcr st< mg sızt 1 Uhğrl 2020r mti ürbşğtz srzvşd 12 Uhğrl 2020r mti ürbşğ!

Şğtm ağuhuğumndşjuz zu.uüuazşğ Fluırsrğ Yndkrzr şd Iuzglı Kğusyr +ğ sg uxu< şğmnd=rz sr<şd ışpr ndzşju, aşxu.+iuöğnwjrz suzğusuizndkrdzzşğg! Giı ?ğtslrzr .+izum Irsrkğr Yti=nfr muıuğu, wuwıuğuğndkşuz^ şğmnd pşufuğzşğg =zzuğmu, şz ausuouğumrz ets huw=uğşlnd ausuğ ausuünğ,umjndkşuz muğşdnğndkrdzg! Yti=nfr ausuquwz^ .+iumjndkrdzg buı brzrv şd ,udulndz şpu, t çnfuzeumndkşuz uxndsnf!

Uwi+ğ 1 Uhğrlr fup uxud+ışuz^ usşğrmşuz aşxuışirltz aupnğendszşğg ışpşmujndjrz^ nğ Srujşul Zuauzüzşğnd st< fuğumndu,zşğndz krdg s+ışju, t 200 auöuğr! Uznz= zuşd aupnğeşjrz^ nğ {?nğnzu´z kuyuzju, t xuösumuz +euzudşğ gzeüğmnp aö+ğuünwz {Xndöftlk´ zuduınğsrptz zşği^ ndğ mg üızndrz 5000 usşğrmujr örzndnğzşğ^ aşışduçuğ uznz= çnlnğg hrır şzkuğmndrz {?nfrı-19´ cuağr kşikr^ ıuğğulnd,uğuzuwrz =zzndkşuz!

Lrçuzuzşuz üşızr fğuw^ şğtm muxufuğndkrdzg ündsuğşj rğ aşğkumuz zriıg! Nğnbnds muwujud nğ muxufuğndkrdzg gzkuj= ıuw uğışğmğtz Lrçuzuz fşğueuxzul ndönp =upu=ujrzşğndz şd uwi muhumjndkşusç şğmuğ =zzuğmndszşğt şı=% wiıum ,ğuürğ sg mrğuxşlnd nğnbnds ığndşjud! Uğıu=rz ünğ,nj zu.uğuğ Zuir) Agkkr rğ aşğkrz çujuwuwışj^ nğ şğmrğ fşğueuxzul juzmujnp lrçuzuzjrzşğndz krdg bndğ< 20 auöuğ t! ;ğuürğg m’gzeüğmt Uhğrl 5tz imişul srzvşd Suwrir mtişğg şğmuğnp şğmnd auzüğnduzzşğnf^ lrçuzuzşuz {Srıgl Rik´ +euzudşğnf uduğışl uznzj yn.ueğndkrdzg ethr Htwğndkr sr<uöüuwrz +eumuwuz% {?nfrı-19r ıuğğu,nduğuzuwrz uzağucşbı =zzndkrdzzşğg &kşikşğg/ zu. uwe şğmrğzşğndz st< muıuğşlt nd ausuouğumnf fuğumndu, vgllulnd uznzj çnlnğrz uxnp<umuz huğuüuzşğg auiıuındşlt şı=^ +euzud çuğqğuzult rim uxu<! Huauz<ndşjud nğ şğmrğ fşğueuxzul juzmujnpzşğg zu. ersşz nd muh auiıuışz rğşzj üızndu, şğmrğzşğnd st< lrçuzuzşuz eşihuzuındzşğndz şd ardhuıniumuz çucuzsndz=zşğndz aşı^ ausuhuıui.uz ersndszuüğşğnd st< suzğumğmrı usçnp<ujzşlnf rğşzj çnlnğ ındşulzşğg! Nğnbndşjud^ nğ fşğueuğqnpzşğg rğş_z= hrır anüuz rğşzj ouzuhuğau,u.ig^ şd Htwğndk auizşlt şı=^ muxufuğndkrdzg öuznz= +eumuwuztz ndppumr hrır yn.ueğt uxnp<uhuaumuz sşmndiuğuzzşğ% srzvşd şğmnd buçuk szulnd .riı aimnpndkşuz ıum! Uwl mnpst^ muxufuğndkrdzg şğtm nğnbnds muwujndj^ nğ rdğu=uzvrdğ buı muğr=udnğ gzıuzr=r 400 auöuğ lrç$ nimr &znduö =uz 150 us$ ınluğ/ hrır wuımujzt^ zuşd izzeşptz!

Szulnf lrçuzuzşuz ux+ğşuwr st<^ lğuındumuz çnlnğ sr<njzşğg şğtm öuğsuz=nf nd .nğ sıuanündkşusç uğquüuzüşjrz şğmğrz st< muxufuğndkşuz ındu, ağuauzüzşğg uzanü =upu=ujrzşğndz mnpst vünğ,ueğndnp şğşdnwkrz! Uğeuğşd^ çuösukrd suwğndprzşğnd şd ynpnjzşğnd fğuw rz=zubuğczşğnd çzumuz şğkşdşmg^ udşlr_z^ umzwuwı .onpndszşğg .riı öuğsuz= şd .nğ uzauzüiındkrdz huıouxşjrz ındzg yumndu, ürıumrj =upu=ujrzşğndz^ mşuz=g endğig buğndzumşlnf çzumuznz .onpndszşğnf! Wnğeuzuzr^ Rğu=r şd Şürhınir^ uğuçumuz uwl şğmrğzşğnd st< şdi^ şğşmnwşuz lndğşğnd aupnğendszşğndz st< sıuanündkşusç gzeü,ndşjud anz şdi buğndzumndnp uwi şğşdnwkg! Sıuanündkşuz uwl huıoux sg şdi şğtmnduz lndğşğnd aupnğendszşğndz st<! Mti srlrnzt udşlr .rı çzumvndkşusç hupşiırzşuz üupkumuwuzzşğnd st<^ +ğ giı +ğt uv=uxnd mşğhnf m’uorz uzmuğündkşuz şd ihuzndkşuz eth=şğ^ wşırz ,uwğ up=uındkşuz st< uhğnp uwe suğenj uxnp<uhuaumuz huımşğg iuasxmşjndjrv ışiuğuzr sg fşğu,şlnf!

Şöğumujndkrdz! Lrçuzuzr muxufuğndkrdzg% nğ rğ fiıuandkşuz üğudg eğu, tğ cnpnfndğerz {ürıumjndkşuz´ fğuw^ uwi+ğ znwz muxufuğndkrdzg n_v sruwz mnğizjndju, t uwe üğudg^ uwl usçnp< huıui.uzuındndkrdzg mg yukkt cnpnfndğerz frörz^ nğ uğet_z vndzr lndğ< ürıumjndkrdz% ersumuwşlnd ihuxzujnp fıuzüg ausuouğumrz! Fuğumndu,zşğndz krdg giı Uxnp<uhuandkşuz Zu.uğuğndkşuz ındşulzşğndz şğtm çuğqğujud 463r^ rim suaujnpzşğnd krdg% 12r! Auğmud^ uwi jndjumg vr zşğmuwujzşğ fşğ<zumuz huımşğg^ nğnfaşışd cus ux cus uwe krdşğg m’uğquzuüğşz suüljnds!

Uwihti^ ustz n= mnğizjndju, t wnwir en_wöz rim zbnwlg!

Rzvn#d auiuz= uwi fıuzüudnğ yndlrz! Rzvn#d cnpnfndğerz st< uzyndkndkrdzg auiud uwi ıuğnpndkşuz! Ub.uğag muxufuğnp aö+ğ hşındkrdzzşğnd xuösuışzv =upu=umuzndkrdzg^ {euğnd ünğ,uğ=´r uöüu<rz< =upu=umuzndkrdzg^ ihuxuörzndkrdzzşğnd sğjufuö=g rzvn#d uışzrz viuzquöşğ,şjrz sş,uhşıumu_z ünxnö nd usçuğıuduz pşmufuğzşğg$$$ nğnzj azuğ=z t {?nğnzu´r iışp,ndsz nd ıuğu,ndsg uzıuğumnwi!

Ül.udnğ rzvnd^ Rzvndzş#ğ$$$ nğnzj ersu, t hnliuauw sşğ irğşlr uznduzr çuzuiışp, Rüzu İuğguiluz^ aşışdşul ınpşğnf$-

Rzvn#d usçuğıuduzg {ausşiı´ mnvşjrz=

Şiuitğg {suğeuitğ´

Rzvn#d kujrmg {huındu.zerğ´ uznduzşjrz=

Bnduwı mrzg {ırhuğ suwğ´

Rzvn#d ıuğrzşğnf wrsuğg {.şl+=´ muğ,şjrz=

Şd rğnpndkrdzg upupumnpzşğg aulu,şjrz=

Rzvn#d y=ujndu, uzndzzşğg {ırşöşğuaxvum´

nğumşjrz=

Fu.mnı suğeg {aşğni´r huınduzeuzg

çuösşjndjrz=

Rzvn#d cusuzumufğthg {uğerubndzv´zmuışjrz=

Azuçnwğg {rz=zuırh´

Şd bluju,- .nğ arujndsnf hubışjrz=

Rzvn#d uğşdu,uprmr zsuz

?uxuindz ıuğçşğ uğşdzşğnd şğmğhuünd

Bnpn=nğk üğrvg {fudşğumuz sıudnğumuz´

axvumşjrz=

Auğj mndıus =şör n”f ızubtz

Rzvn#d endz – rzvn#d sşz= – rzvn#d uz

Önag şpuz= uwi yn.uzjrm arduzendkşuz!

Wrğudr^ çuzuiışp,zşğg rğşzj iışp,uünğ,ndkrdzzşğnf^ çuönds auınğzşğnf^ srbı cnpnfndğerz nd auwğşzr=rz mnp=rz gllulnd uğeuğuünwz suğızvnpzşğz şz^ rğu_d =upu=ujrzşğg şğmğrz^ uznzj judşğg mğnp uzuvux huıüusu.+izşğg ub.uğar cnpnfndğerz!

Rzvn#d^ rzvndzş#ğ^ nğnzj huıui.uzg vmuw nd hrır vglluw$$$

{;UPRM´ Üğumuz Uöüuwrz auzeti – Htwğndk

dzaghig2004@yahoo.com

http://www.normarmara.com

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...