Koronavirüs’ten sonra gezilecek yerler: Ermenistan – Ermenistan Kamu Radyosu

Haber7.com- Evdekal bize gezmeyi özletti. Şu sıralar hepimiz evlerimizdeyiz gezginler olarak, farklı uğraşlar ile vakitlerimizi değerlendiriyoruz. O uğraşlardan biri de yeni yerleri internetten okuyarak, görerek keşfetme. Koronavirüs’ün etkilerini yitirmesi ile gezmeye yeniden devam edeceğimiz önümüzdeki günler için hazırladığımız bu liste tam size göre. İşte Koronavirüs sonrası gezilebilecek 116 vizesiz ülkeden biri: Ermenistan

Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabilen Ermenistan, e-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor.

Önemli bir uyarımız var. Pasaportunuzda Ermenistan’a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan’a gidemiyorsunuz.

Ermenistan Kamu Radyosu

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