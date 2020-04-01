Korona İsrail’i korkuttu üç peygamberin kabrinin görüntülenmesine izin verdi

Koronavirüs adeta tüm dünyaya yayılarak etkisini gösteriyor. Yaklaşık 180 ülke kovit 19 adı verilen ve korona virüsü olarak bilinen salgın hastalık İsrail’de de yayılıyor.

KORONAVİRÜS İSRAİL’İ KORKUTTU!

İsrail ilk defa, Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanlar için, çok önemli bir ziyaret yeri olan, Batı Şeria’daki Hz. İbrahim, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Peygamlerin mescidinin kapısını açtı ve çekime izin verdi.

ÜÇ PEYGAMBERİN KABRİ ASKERİ KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ!

1994’ten bu yana İsrail güçleri, İbrahim Camii’ne giren herkesi kontrolden geçiriyor. İsrail, tarihi camiyi ziyaretçilerine kısıtlamalar getirilen, kutsal mekan kimlikleri kontrol edilen ve her köşesine güvenlik kameraları yerleştirilen bir “askeri kışla” haline getirdi.

ÜÇ PEYGAMBERİN KABRİNİ HER YIL BİNLERCE İNSAN ZİYARET EDİYORDU

Tarihi Roma dönemine kadar uzanan, Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlara ev sahipliği yapan İbrahim Camii, her yıl 75 bin turist ağırlıyor. Hazreti İbrahim Camii, El-Halil şehrinin en eski camisi olarak kabul ediliyor.

Irak asıllı İsveç vatandaşı Vefa Hiyat her yıl Filistin’e yaptığı ziyaretin bir parçası olarak, Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camii’ni ziyaret ediyor.

Sırasıyla Mekke’de Mescid-i Haram, Medine’de Mescid-i Nebevi ve Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Vefa, son durağı olan el-Halil’de İbrahim Camii’ne geldi.

Selahaddin Eyyubi sonrasıAncak 1172 yılında Haçlılar tarafından önce kiliseye dönüştürülen İbrahimi Camii, daha sonra Selahaddin Eyyubi tarafından camiye dönüştürüldü.

İsrail’in 8 Haziran 1967’de el-Halil’i işgalinden sonra, İsrail birlikleri İbrahim Camii’ne baskın düzenledi ve minaresine İsrail bayrağı asıldı. Ardından birkaç ay boyunca Müslümanların camiye girmeleri engellendi.



El-Halil’in işgalinden bu yana Yahudi yerleşimciler, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Talmudik ayinlerini gerçekleştirmek adına hergün camiye akın ediyor.

MEVLÜT YÜKSEL/ ÖZEL HABER

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