Hüseyin Altınalan: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmalı

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Karabağ’daki sözde seçimlere tepki gösteren Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini söyledi

MOSKOVA – ÖZEL

Azerbaycan’da bulunan Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan, Azerbaycan’a bağlı sözde “Yukarı Karabağ Cumhuriyeti”nde yapılan yasadışı ‘seçimler’e sert tepki göstererek, “Bu uluslararası hukuka aykırı ve hiçbir zaman meşru olarak kabul edilmeyecek” dedi. Azerbaycan’ın Trend haber ajansına konuşan Türk diplomat Altınalan, Ermenistan’a, 14 Mart 2008 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararını hatırlattı.

Altınalan, “Bu karara göre Ermeniler, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz olarak geri çekilmeli ve mülteci durumuna düşen Azerbaycanlılar (oradaki topraklarına) dönmeli. Bu karara rağmen Ermenistan işgaline devam ediyor. Bu sorumsuzluğunu artıran Ermenistan sözde ‘seçimler’ yoluyla işgal gerçeğini ‘meşrulaştırmaya’ çalışmaktadır” dedi.

TÜRKİYE, BU SÖZDE SEÇİMLERİ KESİNLİKLE TANIMIYOR!..

Altınalan tepkisini şöyle sürdürdü: “Bu adım BM kararları ve AGİT hükümleri ile uluslararası hukuka aykırıdır ve aynı zamanda AGİT Minsk Grubu’nun çözüme ulaşma çabalarını zayıflatır. Ülkemiz Türkiye, bu sözde “seçimleri” kesinlikle tanımıyor.

AGİT Minsk Grubu da sadece bu ‘seçimler’i reddetmekle kalmamalı, aynı zamanda Ermeni hükümetini şiddetle kınamalı ve bu tür adımları önlemek için adımlar atmalıdır. Ermenistan bu eylemlerini sona erdirmeli ve işgal ettiği Azebaycan topraklarından çıkmalı.”

Fuad Safarov

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/huseyin-altinalan-ermenistan-isgal-ettigi-azerbaycan-topraklarindan-h515431.html

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