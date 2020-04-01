Ermenistan’da kurallar sıkılaştırıldı: Tüm ülkede trafik duruduruldu

Ermenistan’da koronavirüs nedeniyle ilan edilen OHAL’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın kararıyla ülkenin idari bölgeleri arasında, ayrıca başkent Yerevan ile idari bölgeler arasında trafik yasaklandı.



Özel rejim kurallarının yerine getirilmesini sağlamak hedefiyle 1 Nisan tarihinde saati 14:00’a kadar Ermenistan Milli Güvenlik Teşkilatı ile polis ekipleri tarafından önceden belirlenen yerlerde kontrol noktaları kurulacak. Bunun dışında, demiryolu hariç toplu taşıma araçlarının tüm seferleri durdurulacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/01/Ermenistan-OHAL/179890

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