Ermenistan Hükümeti koronavirüs testleri üretme projesi hayata geçirecek

Ermenistan Olağanüstü hal sorumlusu Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, COVİD-19 yeni koronavirüs hastalığını tespit eden testlerin yerel üretimini gerçekleştirmek için şu an bilim enstitülerinden biriyle irtibatta olduklarını açıkladı.

Bu enstitüye gereken hammadesini sağlayabileceklerini ifade eden Avinyan üretiminin mümkün olduğu kadar otomatikleştirilmiş olacağını dile getirdi.

İlk aşamada eğer bütün gereken şartlar sağlanırsa Başbakan Yardımcısı yaklaşık 100.000 test üretmeye hedeflediklerini söyledi.

Olağanüstü hal sorumlusu Tigran Avinyan ayrıca 6 Nisan tarihinde Ermenistan’a 60.000 test getirmek için uçak göndereceklerini de hatırlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/01/Ermenistan-Hükümeti-koronavirüs-testleri/179852

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