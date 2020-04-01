Ermenistan Cumhurbaşkanı, ülkede akciğer suni havalandırma cihazların üretimi için Almanya’dan destek istedi

31 Mart tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan’da Almanya Federal Cumhuriyet’nin olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Michael Johannes Banzhaf ile görüntülü görüşme yaptı.

Sarkisyan ile Banzhaf, iki ülkede koronavirüs nedeniyle oluşan durum ile salgının önlenmesi ve hastalığın tedavisine yönelik atılan adımlar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.



Armen Sarkisyan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank –Walter Steinmeier’in, Eylül’de öngörülen Ermenistan ziyaretinin gerçekleşeceğini ümit ettiğini belirtirken, Büyükelçi Banzhaf da, ziyaretin Almanya Cumhurbaşkanı’nın programında olduğunu vurguladı.



Koronavirüse karşı tüm dünyada yürütülen mücadeleye değinilen görüşme sırasında Ermenistan Cumhurbaşkanı, Almanya’dan Ermenistan’a tıbbı destek imkanlarının ele alınmasını önerdi. Almanya’nın mühendislik alanındaki zengin deneyimine büyük önem veren Sarkisyan, Ermenistan’da Almanya’lı şirketlerin desteği ve ortaklığıyla akciğer suni havalandırma cihazların üretiminin başlatılmasını da teklif etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/01/akciğer-suni-havalandırma-cihaz/179851

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