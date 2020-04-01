Ermenistan Başbakanı, Süryani toplumunun Yeni yıl bayramını tebrik etti

Eski Asur-Babil takvimine göre 1 Nisan günü yılın ilk günü olarak kabul edilir. Süryani toplumu bugün Akitu yani Yeni yıl bayramını kutluyor.

Bu münasbetle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Süryani toplumuna tebrik mesajı iletti.

Başbakan Paşinyan tebrik mesajında “Ermenistan’ın Süryani toplumunun sevgili temsilcileri, Süryani Yılbaşı olarak kutladğınız Hab Nisan bayramından dolayı içten tebrik ediyorum. Süryani kardeşlerimize barış, sükûnet ve aynı zamanda Süryani halkının milli kimliği ve binlerce yıllık medeniyetini korumak konusunda kararlılık diliyorum. Salgının yayıldığı bu günlerde insanlığın bağına gelen bu zorlukları aşmak için hepinize sağlık ve sabır diliyorum. Yeni yıl başarılar ve istikrar getirsin” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI

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