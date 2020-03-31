Yahudi vakfından pandemi sırasında Holokost kurtulanlarına maddi destek

Berlin merkezli bir Yahudi vakfı, geçtiğimiz Pazar günü, Holokost kurtulanlarına korona virüsü salgını sırasında destek olmak amacıyla 1 milyon Euro (1,117 milyon dolar) bağışlayacağını açıkladı.

Alfred Landecker Vakfının açıklaması, İngiltere’de virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk Holokost kurtulanı olan William Stern’ün geçen haftaki ölümü üzerine yapıldı. Macaristan doğumlu William Stern, Bergen-Belsen Nazi toplama kampından kurtulmuştu.

Günümüzde 140 bini İsrail’de olmak üzere 400 bin civarı Holokost kurtulanın hayatta olduğu olduğu tahmin ediliyor.

Vakıftan yapılan bir açıklamada, “Holokost kurtulanları özellikle riskli bir demografik grubu oluşturuyor. Hayır kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin çalışmaları onların günlük refahlarını sağlamak açısından çok önemli. Dünyanın her yerindeki Holokost kurtulanlarının yaşlarından dolayı virüs karşısında daha korunmasız olmalarının yanında uzun süreli izolasyon hali onlarda ruh sağlıkları ile ilgili sorunlara sebep olabilir” ifadeleri yer aldı.

http://www.salom.com.tr/haber-114128-yahudi_vakfindan_pandemi_sirasinda_holokost_kurtulanlarina_maddi_destek_.html

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