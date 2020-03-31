Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsle mücadelede Milli Dayanışma Kampanyası başlatmıştı.

Erdoğan’ın, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı kampanyaya 7 aylık maaşını da bağışlayacağını açıklamasının ardından, çok sayıda siyasi parti, iş dünyası çevreleri ve STK’lardan kampanya destek geldi.

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Bu kapsamda Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, ‘Türk Yahudi Toplumu’ isimli sosyal medya hesabından başlatılan kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Açıklamada, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın 5 aylık maaşıyla kampanyaya destek verdiği belirtildi.

Vakfın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya da Hahambaşımız Rav İsak Haleva’da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya da Hahambaşımız Rav İsak Haleva’da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır. — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 31, 2020

Independent Türkçe

Independent Turkce

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