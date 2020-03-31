Rektörün annesi İzmirlilere hakaretler yağdırdı!

Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İzmirlilere hakaret dolu sözler sarf etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Zekiye Çomaklı, dünyanın birçok yerinde Hristiyan ile Yahudilerin ezan dinleyip, Kuran okuyarak korona virüse karşı mücadele ettiğini belirterek, “Bizim İzmir’deki dinsiz, imansız anladık gavursunuz, tamam ama gavur olunur da gardaş bu kadar mı namussuz gavur olunur? Bu kadar mı haysiyetsiz gavur olunur, azıcık efendi gavur olun” ifadelerini kullandı. Çomaklı’nın, İzmirlileri hedef alan sözlerine tepkiler geldi.

DERVİŞOĞLU’NDAN TEPKİ

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “İzmirlileri, ahlaksız,gavur ve namussuz diye nitelendiren bu Zekiye Çomaklı ile Anadolu ve Atatürk Üniversitesinde rektörlük yapan oğlu ve yakın akrabasının peşini bırakmayacağım.Beni, helal oylarıyla vekilleri olarak meclise gönderen İzmirli hemşehrilerime sözüm ve ahdım olsun”

“Bir İzmir Milletvekili olarak buradan suç duyurusunda bulunuyor ve savcıları göreve çağırıyorum. Gerekli resmî müracaat ilgili makamlara ulaştırılacaktır. Başta İzmir’de yaşayan Erzurumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İzmirlileri bu kadın hakkında işlem yapmaya davet ediyorum” dedi.

“KORONADAN DAHA TEHLİKELİ BİR VİRÜSE KAPILMIŞ”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’tan da çok çok sert tepki geldi. Kılıç, “İzmir düşmanlığı da bulaşıcı galiba.Koronadan daha tehlikeli bir virüse kapılmış beynine hayatı boyunca hiç oksijen gitmemiş derhal karantinaya alınıp oksijen tüpüne bağlanmalı.. Kendisi ile Yakın temasta bulunanları da gözden geçirmek gerekiyor!!! İzmirli hemşehrilerimiz yaşadığımız şu zor günlerde dayanışma ve birlikteliğin en güzel örneğini göstererek gereken yanıtı vermeye devam etmektedir” dedi.

BİR TEPKİ DE CHP’Lİ BAYIR’DAN

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, “Bu tahrik edici, kin ve nefret ifadelerini kullanan şahsın adı; Zekiye Çomaklı imiş. Nedir derdiniz ? Niçin bu ayrıştırıcı söylemler? Yetmedi mi bu ülkeyi kutuplaştırdığınız?

Buradan, bu şahısla ilgili yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek istiyorum. Sizin gibi düşünenlere inat, Musfata Kemal ATATÜRK’ün kurduğu bu coğrafyada, aynı vatan toprağı üstünde hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz”

REKTÖR ÇOMAKLI: SİZİ ANNEME SÖYLERİM HA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın sosyal medyada canlı yayın yaparken sarf ettiği sözler ise “Sizi anneme söylerim ha”

ÖZÜR DİLEDİ

Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı, İzmirliler aleyhinde yaptığı paylaşıma gelen tepkiler üzerine özür diledi. Çomaklı, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla “Vatanperver ve dini değerlere saygılı İzmirli vatandaşlarımızı asla kastetmedim. Sözlerim maksadını aşmıştır. Vatanperver İzmirlilerden özür diliyorum” dedi.

https://tele1.com.tr/rektorun-annesinden-izmirlilere-cirkin-sozler-146774/