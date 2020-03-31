Koronaya Karşı Gardropta Radyo Yayını Kaydediyorlar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak kabul edilen COVID-19 virüsü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yayılmaya ve ölümlere neden olmaya başladı. Hükümetin aldığı kararlar ve yapılan çağrılarla vatandaşlar mümkün olduğu kadar evde kalmaya ve kendilerini virüsün yayılmasından korumak icin kişisel karantina uygulamaya çalışıyor.

İnsanlar evlerine kapandığında hem eğlenceli vakit geçirmek hem de gelişmelerden haberdar olmak için televizyon veya radyo yayınlarını takip ediyor. Ağırlıklı olarak Hristiyanlara yönelik yayınlar yapan ve Hristiyanlıkla ilgili program içerikleri üreten iki yayın kuruluşu olan SAT-7 TÜRK Televizyonu ile Radio Shema da insanların #evdekal çağrılarına uyarak evlerine kapandığı bu günlerde yayınlarını sürdürüyor. Personelinin tümünü evlerine gönderek Radio Shema’nın programcıları ise programları kaydetmek için yaratıcı yöntemler deniyor. Bunlardan biri de sesin duvarlardan yankı yapmasını önlemek için gardrop içine girerek program kayıtlarını yapmak!

TV YAYINLARI MİNİMUM PERSONELLE SÜRÜYOR

Hristiyan Haber’in yazılı sorularını yanıtlayan SAT-7 TÜRK Televizyonu yayın müdürü Gökhan Talas, SAT-7 TÜRK olarak COVID-19 virüsü nedeniyle pandemiye dönen salgına dair önlemler aldıklarını belirterek “Şu anda mevcut kadromuzun bir kısmı evlerinden çalışıyor ancak özellikle canlı yayınlarımızı stüdyomuzdan azami güvenlik ve sağlık önlemleri altında sürdürüyoruz.” dedi.

SAT-7 TÜRK’ün ilk vaka açıklanmadan önce kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla spot hazırlayarak sık sık yayınladığını belirten Talas, kamu kurumların spot yayınlarını hemen yayına aldıklarını ifade ederek “Bilimsel veriler ışığında hazırlanan her türlü uyarıcı ve bilgilendirici yayını akışımıza derhal ekledik. Yeni gelen bilgilere göre bu tarz yayınları eklemeye veya geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında haber sitemiz ve programlarımız aracılığıyla güncel bilgileri düzenli olarak takipçilerimizle ve izleyicimizle paylaşıyoruz. ” dedi

SAT-7 TÜRK yayınlarının içeriğinde de değişikliğe giderek gündeme uygun yayınlar yapmaya çalıştıklarını belirten Talas, özellikle canlı yayınlanan programlarda izleyicilerin ilgi duyabileceği alanlarda konuklar ve konular seçmeye çalıştıklarını açıkladı. Özellikle sağlık, hobiler, sanat ve kültür üzerine içeriklerin yayınlarda arttırıldığını belirterek, “Bunun yanında izleyicilerimizin evdeki zamanlarını kaliteli hale getirecek ve Tanrı’nın sevgisine yaklaşmaları için teşvik edici mesajlarımız da var.” dedi.

RADYO EKİBİ YARATICI YÖNTEMLER GELİŞTİRİYOR

Ankara başta olmak üzere, Samsun, Antalya ve Mardin’de FM bandı üzerinde yayınlarını sürdüren Radio Shema, bu süreçte personelin tümünü evlerine gönderdi. Sadece teknik personel günde bir kaç kez giderek hem yayın sistemlerini kontrol ediyor hem de programların serverlara yüklenmelerini sağlıyor. Evlerinden çalışmaya başlayan radyo programcıları ise karşılaştıkları sorunlar için pratik çözümler bulmaya çalışıyor. Evde yapılan kayıtlarda duvarların ses izolasyonu olmaması nedeniyle yankı oluştuğunu belirten Radio Shema Genel Müdürü Soner Tufan, bu sorunun bir deneme yanılma yöntemiyle pratik bir şekilde çözüldüğünü söyledi. Bulunan yöntem ise basit: ses kaydı yapan programcı gardrobun içine giriyor ve elbiseler ses dalgalarını emdiği için yankı oluşmuyor. Kayıtlar için de ses kayıt cihazlarının yanı sıra cep telefonları ve bilgisayarlar kullanılıyor. Ağırlıklı olarak gençlerden oluşan Radio Shema’nın ekibi yeni denemeler yapmaya devam ediyor.

Radio Shemanın hazırladığı programlara ek olarak, resmi instagram hesabı @radio_shema üzerinden de sürekli yayına geçerek dinleyicilerine görsel yayın imkanı da sunmaya başladı. Radio Shema’nın COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemlere karşılık olarak yayınlarında nasıl değişiklikler yaptığı ve yayınlarını nasıl sürdürdüğü ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Radio Shema Genel Müdürü Soner Tufan, yayınlarında, kiliselerin toplu ibadete kapatılması üzerine ibadet kayıtlarının yayınlarını arttırdıklarını belirterek özellikle sağlıkla ilgili haberleri arttırdıklarını ve COVİD-19 ile ilgili son gelişmeleri anlık olarak vermeye gayret ettiklerini söyledi. Tufan “Hem güncel konuları değerlendirip bilgi verdiğimiz programlar yarattık. Eğlence ve ibadet icerikli programlar yayın akışımıza eklendi. Sosyal medyayı çok yoğun kullanıyoruz. Her gün hem güncel haberler hem de sağlık haberlerini düzenli veriyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın kamu spot ve duyurularını da sık sık yayınlarımızın arasında veriyoruz.” dedi.

Hristiyan Haber

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