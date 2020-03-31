Karabağ sandık başında! Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Parlamentosu seçiliyor

Artsakh Cumhuriyetinde (Karabağ) 31 Mart sabah saat 08:00’dan itibaren bütün seçim bölgeleri kapılarını açtı ve Cumhurbaşkanlık, Parlamento seçimlerine stard verildi.

Karabağ Cumhurbaşkanı olmak için 14 aday mücadeleye girdi. İşte Cumhurbaşkanı adayları: ‘Bağımsızlık nesili’ partisinden Ruslan İsraelyan, ‘Adalet’ partisinden Vitali Balasanyan, Karabağ Dışişleri bakanı Masis Mayilyan, Sergey Amiryan, Kristine Balayan, Bella Lalayan, Melsik Poghosyan, Aşot Dadayan. Artsakh Muhafazakar partisinden David Babayan aday gösterildi, Ermeni Devrimci Federasyonundan David İshkhanyan, Demokrat partisinden Aşot Ghulyan, ‘Milli Yeniden Doğuş’ partisinden Hayk Khanumyan, ‘Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak’ tarafından Arayik Harutyunyan, ‘Birleşmiş Ermenistan’ partisinden de Bahan Badasyan aday gösterildi.

Karabağ Parlamento seçimlerine ise 12 parti ve ittifak katılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/31/Karabağ-seçimler/179735

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