İsrail’de korona kurallarına uymak istemeyen Ortodoks grup polise karşı koydu

İsrail’de dindar kesimin büyük bölümü hahamların uyarılarını dikkate alırken, bazı gruplar onları eve sokmak isteyen güvenlik güçlerine şiddetle karşılık veriyor.

Kudüs’ün Yahudi dindar mahallesinde devletin ‘evde kal’ uyarısına muhalefet eden bir grup Ortodoks Yahudi polise taş attı, küfür etti.

Pazartesi günü Ortodoks bir gruba müdahale eden polis sekizkişiyi tutukladı. Polisin ceza yazmak için vatandaşlık numaraları istemesine tepki gösteren grup gazla dağıtıldı ve 25 kişiye 5000 şekel, beş kişiye de 500 şekel ceza kesildi.

Kudüs’ün dindar mahallesinde bir eve korona virüs testi yapmak için girmek isteyen sağlık ekibine de taş atıldı.

Kendisi de Ultra Ortodoks Yahudi olan Sağlık Bakanı Yaakov Litzman olay üzerine bir açıklama yaparak, polise muhalefet eden grubu kınadığını ancak geneli yansıtmadığını belirtti.

http://www.salom.com.tr/haber-114109-Israilde_korona_kurallarina_uymak_istemeyen_ortodoks_grup_polise_karsi_koydu.html

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