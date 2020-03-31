Ermenistan Dışişleri’nden Türkiye’nin Karabağ seçimleriyle ilgili açıklamasına tepki

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nde 31 Mart tarihişnde düzenlenen genel seçimleriyle ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına tepki verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Karabağ’da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili açıklaması, o ülkenin Ermeni halkına karşı yürüttüğü düşmanlık politikasının bir ifadesidir” sözlerine yer verildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na göre Türkiye uluslararası belgelerini istediği gibi yorumlama geleneğini devam ederek bir taraftan BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunuyor, diğer taraftan aynı kararlarda yer alan Karabağ anlaşmazlığı bağlamında düşmanlık eylemlerinden uzak durma çağrısını görmezden geliyor.

Halbuki Türkiye kendisi artık onlarca yıl Ermenistan Cumhuriyeti’ni abluka altında tutuyor ve 2016 yılının Nisan ayında olduğu gibi Artsakh halkına karşı saldırgan, vahşi eylemlerine destek veriyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkelerine ve Minsk sürecine atıfta bulunmasının da temelsiz olduğunu vurguladı. 24 Mart 1992 tarihinde AGİT’in Minsk sürecini başlatan kararında bu süreçte taraf olarak Dağlık Karabağ’ın seçilmiş temsilcileri belirleniyor. Seçilmiş temsilcilere sahip olmak için ise seçimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Artsakh’ta düzenlenen seçimler hiç bir şekilde bu anlaşmazlığın çözüm süreciyle çelişmiyorlar, aksine çözüm süreci ilkelerinden kaynaklanıyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/31/Ermenistanı-Türkiye-Karabağ/179760

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