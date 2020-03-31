Ermenistan Başbakanı sokağa çıkma yasağının 10 gün daha uzatıldığını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook sayfasından canlı yayına çıktı ve Ermenistan’da koronavirüs salgınının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Paşinyan sokağa çıkma yasağının 10 gün daha uzatıldığını duyurdu. 24 Mart tarihinde alınan karara göre 31 Mart saat 23:59’da sokağa çıkma yasağı kaldırılacaktı, fakat yaşanan gelişmeler bu yasağın uzatılmasına sebep oldu.

Paşinyan riskin büyük olduğunu belirterek herkes ciddi yaklaşım göstermeye çağırdı. Başbakanın sözlerine göre Ermenistan’da kaydedilen 532 koronavirüs hastalarından 90 kişide zattüre tespit edildi ve 30 kişinin durumu kritiktir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/31/Ermenistan-Başbakanı-koronavirüs/179827

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