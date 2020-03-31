Ermeni uzmanlar, Mart ayında Halep’te 19.697 metrekarelik bir alan mayından temizledi

Halep’te insani misyon gerçekleştiren Ermeni grup başkanı Arkadi Tonoyan, “Danish Refugee Council” (Danimarka Mülteci Konseyi – DRC) yöneticisi Brenda Flores ile bir araya geldi.
Görüşme sırasında DRC, “Mayın tehlikesi hakkında bilgilendirme ve mayından zarar gören vatandaşlara destek” projesi kapsamında işbirliği imkanlarını ele almayı önerdi.
Suriye’deki çalışmalarına devam eden Ermenistan ekibi, 2020 yılının Mart ayında Halep eyaletinde 19.697 metrekarelik bir alanı mayından temizledi. Aynı dönemde Ermeni doktorlar, 1169 kişiye sağlık hizmeti sağladı.
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