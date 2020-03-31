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Sayın Cumhurbaşkanı’nın Corona Virüsü sebebiyle baslatmış olduğu “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına Kadasetli Patrik Sahak Hazretleri’nin de zor günlerde dayanışmanın önemini vurgulayarak beş maaşıyla katkıda bulunduğu duyurulmuştu.

Bu insani yardım amacıyla Patrikliğimize bağlı tüm ruhaniler adı geçen 100 bin TL’sının sadece 3 kişinin sırtında kalmaması gerektiğini ifade ederek adı geçen miktarı paylaşmış bulunmaktadırlar.

Aynı bağlamda, Patrikliğimize bağlı din görevlileri geçtiğimiz bir hafta boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan erzaklar için de 50bin TL temin etmişti. Bu yaklaşımın Vakıf Yönetim Kurullarımıza da sirayet ederek örnek bir dayanışma sergilenmesini, böylesi kara günlerde manevi destegin yanısıra maddi desteğin de Patrikliğimize ulaştırılmasını bekliyoruz.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği TRArmenianPatriarchate

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