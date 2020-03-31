#BizBizeYeteriz ve #ZırnıkYok Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı. Kampanyanın sloganı #BizBizeYeteriz sosyal medyada da yankı buldu. Paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından “Millete Sesleniş” konuşması yaptı. Erdoğan, COVID-19 hastalığına karşı aldıkları tedbirler kapsamında toplantıyı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan konuşmasında “Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatıyoruz” dedi, “‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek” diye ekledi.

“Kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum” diyen Erdoğan’ın çağrısı sosyal medyada #BizBizeYeteriz etiketi üzerinden karşılık buldu. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını eleştirenlerin açtığı en çok kullanılan etiketse #ZırnıkYok oldu. Bu etiketler üzerinden paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunmakta.

https://www.avlaremoz.com/2020/03/31/bizbizeyeteriz-ve-zirnikyok-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...