Azerbaycan tarafından Ermeni ordusunda koronavirüsle ilgili dezenformasyon yayılıyor

Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesinin Noyemberyan şehrin yakınlarında bulunan askeri mevzilerine yönelik Azerbaycan’ın 30 mart tarihinde gerçekleştirdiği sabotaj girişiminin ardından Azerbaycan özel servisleri enformayon saldırısına geçtiler.

Bu sefer Noyemberyan’daki askeri birimlerini hedef alarak bu birimlerle ilgili gerçekle alakası olmayan yalan bilgiler yayılıyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Haklenmiş ve sahte Ermeni hesaplarından Noyemberyan bölgesinin askeri birimlerinde koronavirüsün yayıldığına dair dezenformasyon yayılıyor. Bu dezenformasyonu farklı Ermeni gruplarda yayıyorlar. Özellikle bir tanesi Karabağ’daki gruplardan birinde yayınlandı ve admin hemen kaldırdı” ifadelerine yer verdi.

Şuşan Stepanyan, anılan içerikli paylaşımlar görüldüğünde derhal grupların adminlerine bilgi verme ve yalan bilgiler içeren Azerbaycan tarafından ortaya atılan provokatif paylaşımları kaldırma çağrısında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/31/Ermenistan-Savunma-Bakanlığı-Azerbaycan/179790

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