Artsakh Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Dışişlieri Bakanlığının bildirisi Ankara’nın önyargılı tutumunun bir başka örneğidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Artsakh’taki seçimlerle ilgili açıklaması üzerine bir açıklamada bulundu. Artsakh Dışişlerinden verilen bilgiye göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Artsakh Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle ilgili açıklaması Ankara’nın taraflı ve yapıcı olmayan duruşunun bir başka örneğidir.

Türkiye’nin bu konudaki görüşü tamamen Azerbaycan’la aynı doğrultuda. Türk tarafı, koşulsuz olarak Azerbaycan’ı destekleyerek ve uluslararası arabulucuların çabalarını baltalayan açıklamalar yaparak Azerbaycan-Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ciddi zarar vermektedir.

Ankara’nın yaklaşımları, uluslararası toplum tarafından Azerbaycan-Karabağ ihtilaf çözüm sürecine arabuluculuk yapma yetkisi ile onaylanan AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının pozisyonuyla açıkça çelişiyor.

AGİT Minsk Grup eş başkanları, Artsakh Cumhuriyeti’nde 2012 ve 2015 seçimleriyle ilgili açıklamalarında, “Dağlık Karabağ’ın fiili makamlarının demokratik prosedürler aracılığıyla halklarının kamusal yaşamını örgütleme çabasını” kabul ediyor ve “Dağlık Karabağ halkının geleceğine ilişkin karar verme hakkını” tanıyor.

Ankara’nın Azerbaycan-Karabağ ihtilafına ilişkin yapıcı olmayan politikası, Türkiye’nin AGİT Minsk Grubuna üyeliğinin mutlak uygunsuzluğunu teyit ediyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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