Akropolis’teki Nazi bayrağını indiren antifaşist direnişçi Glezos yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın Naziler tarafından işgal edilmesine karşı direnen anfaşist direnişçilerden Manolis Glezos, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın Nazi işgaline karşı direnen anfaşist direnişçilerinden Manolis Glezos, 98 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Glezos, 1941 yılında 19 yaşında iken, başkent Atina’ya giren Alman güçlerinin Akropolis’e diktiği Nazi bayrağını indiren antifaşist direnişçilerden biriydi.

Yunanistan’da Nazilere karşı mücadele günlerinin aktif bir direnişçisi olduğu belirtilen Glezos, son anına kadar politik mücadeleden de vazgeçmedi.

Haziran 2012’de SYRIZA milletvekili olan Glezos iki yıl sonra da 430 bin oyla Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak da seçildi.

91 yaşında girdiği Avrupa Parlamentosu’nun o dönemki en yaşlı üyesi oldu. (DIŞ HABERLER)

https://www.evrensel.net/haber/400852/akropolisteki-nazi-bayragini-indiren-antifasist-direnisci-glezos-yasamini-yitirdi

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