Acı haber. Ermeni satranç ustası Levon Aronian’ın eşi vefat etti

Dünyaca ünlü Ermeni satranç ustası Levon Aronian’ın eşi Arianne Caoili vefat etti.

14 Mart akşamı Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da kendi arabasıyla uğradığı bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Arianne’nin durumu iki hafta boyunca ağır olarak değerlendiriliyordu.

Eşini kaybettiğini Twitter’de yaptığı bir paylaşımla doğrulayan Aronian, “Eşim Arianne’yi kaybettiğimden dolayı hissettiğim acıyı ifade edecek sözler bulamıyorum. Kendisi çok akıllı, çalışkan ve neşeli bir adamdı ve güzel bir hayat yaşadı. Seni seviyorum, rahat uyu” sözlerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 22 Aralık 1986 doğumlu Arianne Caoili, Avustralya’lı bir satranççıydı, FIDE kadın uluslararası usta. Aronian ile Arianne, Eylül 2017’de evlenmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/31/Ermeni-satranç-Levon-Aronyan-Arianne-Caoili/179752

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...