Rus muhabir Deyr ez Zor bölgesinde bulunan Ermeni kilisesinin savaş öncesi ve savaş dönemindeki fotoğraflarını paylaştı (foto) – Ermenistan Kamu Radyosu

Rus muhabir Oleg Blokhin, Facebook sayfasında Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde bulunan Ermeni kilisesinin savaş öncesi ve savaş dönemindeki fotoğraflarını paylaştı. Muhabir: “Deyr ez Zor’daki Ermeni manastırı, savaştan önce nasıldı ve şimdi nasıl görünüyor” diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere Suriye’de Ermeni cemaati, savaş öncesinde 110 bin kişiye ulaşırdı. Suriyeli Ermeniler daha çok Halep (60 bin kişi), Şam (7 bin), Latakya, Kesap ve Kamışlı gibi bölgelerde yaşardı.

Suriye krizi başladıktan sonra 90 bin Ermeni Suriye’yi terk etmek zorunda kaldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın verileri uyarınca 22 bin Suriye Ermenisi, Ermenistan’a taşındı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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