Nubar Afeyan’ın kurduğu şirket tarafından hazırlanmış koronavirüs aşısı şuan 45 sağlıklı gönüllüde deneniyor (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Űnlü işadamı Nubar Afeyan’ın kurduğu ‘Moderna Therapeutics’ şirketi tarafından hazırlanmış koronavirüs aşısı şuan 45 sağlıklı gönüllüde deneniyor.

Internet üzerinden gerçekleştirilen “COVID-19. Genel korkuya karşı” panelinde konuşan Afeyan’ın verdiği bilgiye göre, gönüllüler 3 gruba bölünmüştür. Her bir gruptaki kişilerde farklı çapta aşı deneniyor.

Hatırlanacağı gibi “Moderna” şirketi, bu aşıyı son derece kısa bir süre içerisinde yeni bir yöntemle yaratıldı. 30 yıllık kariyeri sırasında 40’tan fazla şirket kuran veya kurulmasına destek veren Nubar Afeyan, “Aurora” İnsani Girişimi’nin de kurucularından biridir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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