Kim Kardashian, koronavirüs mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak

Dünyaca ünlü Ermeni yıldız Kim Kardashian, koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden ünlüler kervanına katıldı. Ünlü isim, SKIM markasından elde ettiği gelirden tam 1 milyon dolarlık dudak uçuklatan miktarı, mağdur ailelere aktaracağını açıkladı.

Çin’de başlayıp yüzlerce ülkeyi derinden sarsan koronavirüs salgını, ünlü isimleri yardım kampayanları düzenlemeye itiyor.

İlk olarak dünyaca ünlü ailenin ferdlerinden biri olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde yapacağı yardımı açıklamıştı. Kısa bir süre sonra ablası Kim Kardashian da koronavirüs salgını sebebiyle bir bağışta bulunacağını duyurdu.

Kanye West ile evli olan 39 yaşındaki yıldız, iç giyim markası olan SKIM’den elde ettiği gelirden 1 milyon doları virüs nedeniyle mağdur olan ailelere bağışlayacak.

Koronavirüs sebebiyle karantinasını evinde eşi ve çocuklarıyla geçiren Ermeni yıldız, zaman zaman bu günlere ait paylaşımlar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde aile fotoğraflarını paylaşarak karantina günleri hakkında konuşan Kim Kardashian’ın; Nort, Psalm, Saint ve Chicago isimlerinde dört çocuğu bulunuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/Kim-Kardashian-koronavirüs/179634

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