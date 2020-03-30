Kiliseden cezaevine dönüştürülen 170 yıllık yapı kaderine terk edildi

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 14., 16. Ve 17. maddeleri gereği Anadolu’da yapılan pek çok Osmanlı Devri Kiliseleri’nden biri olan kilise, 1. Abdulhamit döneminde yöredeki Hristiyan ahaliden toplanan paralarla inşa edilerek 1849 yılında ibadete açılmış.

1924 yılı mübadelesine kadar faaliyetini sürdüren kilise, bu tarihten itibaren kullanılmamış.

Meryem Ana Kilisesi, 1950 yılında restore edilerek “Nevşehir Cezaevi”ne dönüştürülmüş.

1983 yılında cezaevinin yeni binasına taşınmasıyla boşalan bina, Nevşehir Belediyesi’ne kültürel amaçlı kullanım için verilmesine rağmen yapılan projeler çeşitli nedenlerle hayata geçememiş.

Bunun sonucunda da metruk bir hal alan yapı, çürümeye başlamış.

Pek çok siyasi tutuklunun da 1980 darbesi sonunda yolunun düştüğü, dramatik olaylara ve hikayelere tanık olan cezaevi “Altın Portakal” ödülü kazanan “Mahpus” filminin çekimine de ev sahipliği yapmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/kiliseden-cezaevine-donusturulen-170-yillik-yapi-kaderine-terk-edildi/?_szc_galeri=1