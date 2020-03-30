İtalya’da çalışan ünlü Ermeni doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Ermeni Diasporası haberleri servis eden ve Batı Ermenice dilinde yayın yapan “Yerakouyn” haber ajansı, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ünlü Ermeni doktor Ghevond Muradyan’ın İtalya’da koronavirüsten öldüğünü bildirdi.

Büyük fedakarlık ve özveri ile çalışan Muradyan son zamanlarda İtalya’da olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde doktorluk yaptı.Yerakouyn’un paylaştığı haberde şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüsten bir kaybımız daha var; Ghevond Muradyan Kamışlı’da doğdu ve eğitim gördü, Hindistan’da doktorluk okudu ve ardından Avrupa ülkelerine taşındı. doktor Muradyan acımasız virüsün kurbanı oldu.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/İtalya-Ermeni-doktor-koronavirüs/179627

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