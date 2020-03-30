İlk Ermeni üniversite eğitimi online platformu iUniversity devreye girdi

Ermenistan Milli Politeknik Üniversitesinde Ermeni yapımı ilk üniversite eğitimi online platformu hazırlandı. Bu platform iUniversity adıyla kullanıma girdi.

iUniversity platformu Politeknik Üniversitesi servis ediyor. Politeknik Üniversitesinin Gyumri, Kapan ve Vanadzor şehirlerindeki kampüsleri, Üniversite bünyesinde bulunan kolej ve lise de buna dahildir.

Platform bütün ilgilenenlere kayıt işlmeleri yapma imkanı sağlıyor, her grup yada sınıf kendi ders listesini ve ev ödevi, eğitim kitapları, dijital kütüphane oluşturabilir, görüntülü dersleri takip edebilir, öğreciler öğretim üyelerine, öğretim üyeleri de öğrencilere soru sorabilir, yapılan çalışmalara puan verilebilir bu platformda.

Ermenistan’da ilan edilen Olağanüstü hal devam ettiği süreçte Milli Politeknik Üniversitesi ihtiyaç duyan tüm kurumlara iUniversity platformundan yararlanmaya imkan sağlayacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/Ermeni-üniversite-eğitimi-online-platformu-iUniversity/179692

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