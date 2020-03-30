Ermenistan’da koronavirüs vaka sayısı 482’ye ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanığı sözcüsü Alina Nikoğosyan, 30 Mart sabahı itibariyle Ermenistan’da 58 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini bildirdi.

Nikoğosyan yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen hastalardan 25’inin karantinada olduğu, 31’inin temaslı olduğu, diğer iki vakanın temas kapsamı açıklığa kavuşturuluyor belirtti.

Böylece Ermenistan’da toplam 482 koronavirüs vakası var. Ülkede bugüne dek korona virüsünden 3 kişi hayatını kaybetti, otuz hasta ise iyileşip taburcu edildi.

Ermenistan’da 16 Mart’tan 14 Nisan’a kadar koronavirüsün yayılmasını önlemek için Olağanüstı hal ilan edilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/Ermenistan-koronavirüs/179640

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