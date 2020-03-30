Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’ndan sağlık çalışanlarına teşekkür videosu (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası, Facebook sayfasında sağlık çalışanlarına teşekkür videosu paylaştı. Armenpress haber ajansına göre orkestrada yer alan müzisyenler, videoda Ermenistan Cumhuriyeti’nin milli marşını seslendiriyor.

Paylaşımda şu ifadeler de yer aldı: “Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası, evde kalarak sizleri destekliyor ve bu suretle koronavirüs salgının yayılmasını önlemeye ve çalışmalarınızı biraz da olsa hafifleştirmeye çalışıyor. Herkese sağlıklar!”

Ermenistan Kamu Radyosu

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