Ecevit’in kurtardığı kayalığı işgal ettiler

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Yunanistan yine boş durmadı. Daha önce 18 ada ve bir kayalığımızı işgal eden Yunanistan, şimdi de Muğla ilimiz sınırlarında yer alan Plati kayalığını işgal etti. Yunanistan Savunma Bakanı, işgal edilen kayalıkta bulunan askerleri ziyaret etti.

Saygı ÖZTÜRK

Atina’nın işgal girişimi Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in Kalolimnoz Adası ve Plati Kayalığı’nı 14 Mart’ta ziyaretiyle ortaya çıktı. Yunan Savunma Bakanlığı ziyareti internet sitesinden yayınladı.

Kelemez (Kalimnos-Kilimli) Adası ile Keçi Adası arasında bulunan Plati Kayalığı 2 kilometre uzunluğunda, 0,5 Km. eninde.

Yunan bakan Plati’yi 14 Mart’ta ziyaret etti. Kayalığa küçük bir kilise yapılıp Yunan bayrağı çekildi.

1923 Lozan Antlaşması ile İtalya’ya verilmeyen ve 1947 Paris Antlaşması ile egemenliği Yunanistan’a devredilmeyen Plati Kayalığı, 12 Adalara bağlı ya da bitişik adacık statüsünde bulunmuyor.

MÜDAHALE SİNYALİ

Kardak krizinden 3 yıl sonra Mayıs 1999’da Plati Kayalığı’nı iskana açmaya çalışan Yunanistan’a, Ecevit Hükümeti tarafından sert tepki verilmişti. Bülent Ecevit Atina’nın girişimini “kabul edilemez” olarak nitelemişti.

ECEVİT UYARMIŞTI

Kardak Krizinden 3 yıl sonra, Mayıs 1999’da Plati Kayalığı’nı bir Yunan balıkçıya kiralayarak iskana açmaya çalışan Yunanistan’a, Ecevit Hükümeti tarafından sert tepki verilmiş ve Atina’nın Ankara’daki Büyükelçilik Müsteşarı Michael Christides Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak uyarılmıştı.

Ecevit, Atina’nın girişimini “kabul edilemez” olarak nitelemiş, Dışişleri Bakanı İsmail Cem de “Plati Kayalığı üzerindeki haklarımızı kaybetmemiz mümkün değil” diyerek sert tepki vermişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da, “Yunanistan bu girişimi sürdürürse bundan 3-4 yıl önce ne olduysa yine aynısı olur. Türkiye gerekeni yapar” diyerek Kardak krizinde olduğu gibi Türkiye’nin müdahale edeceğini vurgulamıştı.

Ecevit Hükümeti’nin sert tepkisi üzerine 1999 yılında geri adım atan Yunanistan’ın, Plati Kayalığı’na 2006 yılında konut ve kilise inşa ederek kayalığı iskana açtığı uydu fotoğraflarında görüldü.

Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in, 14 Mart 2020’de ziyaret ettiği Muğla Plati Kayalığı’ndaki kilisede Yunan bayrağının dalgalandığı ve kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiği açıkça görüldü..

PLATİ KAYALIĞI’NIN ÖNEMİ

Ümit Yalım, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Madde. 121’e göre, insanların oturmasına elverişli olan veya kendilerine özgü ekonomik yaşamı bulunan kayalıkların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerinin bulunduğunu hatırlattı ve şunları söyledi:

* Anılan sözleşmeye göre Plati Kayalığı’nın karasuları ile birlikte kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi de vardır.

* Kayalığın işgal edilmesiyle Türkiye bölgedeki egemenlik haklarını ve petrol, doğalgaz, balık ürünleri üzerindeki haklarını kaybetmiştir.”

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ecevitin-kurtardigi-kayaligi-isgal-ettiler-5711856/

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