David Yurçenko: ”Ermenistan Milli takımında yer almak benim için büyük onurdur”

Ermenistan Futbol federasyonu 2020 yılının Şubat ayında Kazakistan’ın Karagan’da şehrinin Shakter kulübünde oynayan kaleci David Yurçenko’nun Ermenistan Futbol Milli Takımın’a katılacağını açıklamıştı.

Uzun zaman Rusya’daki takımlarda yer alan kaleci 2020 yılının Ocak ayında Kazakistan’ın Shkter Karaganda takımına transfer oldu.

Asla Ermenistan Milli takımında oynamaktan çekinmeyeceğini dile getiren Yurçenko şimdiye kadar bazı sebeplerden dolayı mümkün olmadığını belirterek şu an herhangi bir engel olmadığını vurguladı.

Ermenistan Milli Takımında yer alması büyük bir onur olarak değerlendiren David Yurçenko Ermenistan Milli takımının taraftarlarının saygı ve sevgisini kazanmaya ümitli olduğunu ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/David-Yurçenko-Ermenistan-Milli-takımı/179659

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