Brüksel’de ezan ilk defa minareden okundu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verildi.

Belçika makamları, koronavirüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verilmesinin ardından ülkede yaşayan Müslümanlara moral vermek için minareden ezan okunmasına izin verdi. Karar sonrası başkent Brüksel’deki camilerde ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Bu durum Belçika’da yaşayan Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, Hristiyan nüfusun fazla olduğu Avrupa ülkelerinde ezanın sadece cami içerisinde okunmasına izin veriliyordu.

KAYNAK: İHA

http://www.haber7.com/dunya/haber/2958051-brukselde-ezan-ilk-defa-minareden-okundu

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