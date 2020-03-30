Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucunda 2 asker ve 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucunda 2 asker ve 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Bugün akşam saati 19:00-19:30 sularında Azerbaycan’ın silahlı kuvvetleri, Ermenistan’ın kuzey-doğusundaki Tavuş bölgesinin Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın olan Bağanis ve Voskevaz köyleri ve askeri mevilzer yönünde farklı çaplı silahlardan ateş açtı.

Karşıtın ateşi sonucu 2 sözleşmeli askeri ve Voskevan köyündeki 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuk şu anda Noyemberyan Tıp Merkezi’nde ameliyat ediliyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili yakında açıklama yapacağını söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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