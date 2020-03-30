Aramızdan ayrılan dünyaca ünlü Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki’nin köklerinde Ermenilik de vardı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Aramızdan ayrılan dünyaca ünlü Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki’nin köklerinde Ermenilik de vardı (video)

Dünyaca ünlü Ermeni yıldız Kim Kardashian, koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden ünlüler kervanına katıldı. ‘Ermenihaber.am’e göre Kardashian, SKIM markasından elde ettiği gelirden tam 1 milyon dolarlık dudak uçuklatan miktarı, mağdur ailelere aktaracağını açıkladı.

12. Dünyaca ünlü Polonyalı besteci ve orkestra şefi Krzysztof Penderecki aramızdan ayrıldı. 87 yaşında olan Penderecki uzun süreli bir hastalık nedeniyle vefat etti.

1933 yılında dünyaya gelmiş Penderecki Polonyalı, Ukraynalı, Alman ve Ermeni kökenliydi. Sonuncusu 2016’da olmak üzere dört kez Grammy Ödülü’ne layık görülen Krzysztof Penderecki denince film ve dizi müzikleriyle birlikte 20. yüzyılın acı veren bir dizi önemli olayı için bestelediği eserler akla geliyor.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sargsyan’ın imzaladığı karara göre 2013 yılında Krzysztof Penderecki “Vatana yaptığı hizmetler” madalyasıyla taltif edilmişti. Ermenistan’ı defalarca ziyaret etmiş Penderecki Ermenistan’ın, evlerinden biri olduğunu ifade etmişti.

2018’de kutlanan Penderecki’nin 85. jübilesi dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde festival ve konserler tertiplenmişti. Űnlü Polonyalı bestecinin jübilesine ithaf edilen ilk konser, Ermenistan’da 2018 yılının Şubat ayında düzenlenmişti.

Penderecki, özellikle Bach ve Gomidas’tan etkilenmiş olduğunu ifade etmişti. Bestekar birkaç yıl önce, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümüne adanan bir eser yaratmıştı. Penderecki’nin bu eseri, 2015 yılının Mayıs ayında New York’taki Carnegie Hall’da Ermeni Jenosidi’nin 100. Yıldönümü vesilesiyle tertiplenen konserde seslendirilmişti.

Penderecki Ermeni kökenli olduğunu hep söylerdi. Penderecki’nin Ermeni olan bir büyükannesi vardı. Besteci: “Büyük annemin evindeki her şey Ermeni geleneklerine göre yaratılmıştı. Kendisini çok iyi hatırlarım. Harika biriydi. Kendisiyle epey yakındım. Biz uzun yıllar aynı şehirde yaşadık” diye anlatırdı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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